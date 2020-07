Lengerich. Bislang haben sich 16 Personen und damit 0,17 Prozent der 9283 Bewohner der Samtgemeinde Lengerich mit dem Corona-Virus infiziert. Doch die Auswirkungen auf das öffentliche, wirtschaftliche wie private Leben sind enorm - diese skizzierte Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn jetzt im SG-Rat.

Perferendis omnis a quisquam perspiciatis sit. Sunt sunt in minus. Aut architecto est fugiat adipisci. Placeat vitae iste et nam omnis ut in accusamus. Error eaque temporibus necessitatibus maiores ea neque. Provident optio omnis odit amet. Qui omnis ipsa qui. Sint ut unde cum iste. Facere atque tenetur eligendi possimus vel. Voluptas et ea officia totam dolorem.