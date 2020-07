Das geplante neue Wohn- und Geschäftshaus an der Heilbronnstraße soll das Lengericher Ortszentrum attraktiver machen.

Grafik: Architekt Radke

Lengerich. Die Heilbronnstraße in Lengerich erhält mit dem Bau eines modernen Wohn- und Geschäftshauses ein attraktives Ortsbild. Das Vorhaben werde neues Leben in das Lengericher Ortszentrum bringen, hat sich Planer und Investor Henning Radtke überzeugt gezeigt. Er hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Pläne vorgestellt.