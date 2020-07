Lengerich. In Kürze beginnen die Sommerferien. Trotz coronabedingter Einschränkungen hat das Team der Samtgemeinde Lengerich mit Unterstützung von Vereinen und Einzelpersonen ein kleines Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Anmeldungen sind ab sofort bis zum 20. Juli 2020 möglich.

