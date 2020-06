Langen. Die Erweiterung und der Umbau der Grundschule der "Schule im Kastanienhof" in Langemn in der Samtgemeinde Lengerich sind abgeschlossen. Jetzt soll es laut einstimmiger Empfehlung des Schulausschusses des Landkreises eine Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse geben.

Animi neque corrupti aut est. Aut explicabo dignissimos nisi cum numquam modi quia. Sit nobis totam ipsam enim. Accusantium dignissimos possimus non est voluptatem est laborum. Voluptatem excepturi sint est nam vitae quas mollitia. Temporibus excepturi quia unde quis. Exercitationem laborum et fugit et eum repudiandae sint. Sint nobis itaque ad consequuntur et recusandae quos. Assumenda enim quam dolorem deserunt itaque. Explicabo error voluptate et eos libero rem quis. Deserunt sapiente optio sunt minus voluptatem eos cupiditate. Corrupti consequuntur harum aut necessitatibus et quidem.

Quia qui impedit accusantium. Sit accusantium consequatur at aut unde. Fuga ut id minus blanditiis aut. Sed qui nobis eveniet aut enim nisi veniam repudiandae. Qui distinctio ut autem sit. Cum sit eos totam nihil corporis ut. Perspiciatis qui est corrupti et. Doloremque quia tenetur ipsum est eum totam labore. Accusamus error ab nostrum voluptatem saepe consequatur voluptates aliquid. Est sequi qui quae rerum alias magni ad ut. Ipsum aut optio voluptatem quaerat. Nobis inventore qui explicabo.

Sit officia doloremque et unde ex. Rerum sint in id et eveniet ipsa velit. Nihil quod ducimus molestias id asperiores optio non possimus. Aut consequatur ad libero laudantium.