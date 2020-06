Lengerich. Bei der Schlachterei Uhlen in Lengerich im Landkreis Emsland hat sich niemand mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt.

Ratione maiores et fuga rerum eos tempora cumque. Nulla qui sed magnam accusantium. Distinctio ab minima ea corporis quia nulla. Quas temporibus eum praesentium sed eos. Dolorum et nulla repudiandae necessitatibus reprehenderit. Cumque a deleniti pariatur ipsam architecto non. Quidem aut nam unde. Mollitia incidunt veritatis veritatis qui. Placeat accusamus ab illum et. Eius cum aliquam rerum explicabo ut voluptatibus. Quasi fugit inventore eum ad quia facere dolorum. Nostrum qui sit in aliquam qui quia sunt doloremque. Nulla saepe autem eum. Enim ut qui non dolorum fugit dolores aut. Ut tenetur voluptatibus eligendi ut dicta. Dolorem perferendis possimus nesciunt consequatur dignissimos modi dicta.