Handrup/Caracas. Über 35 Jahre lang ist Paul Wöste am Gymnasium Leoninum in Handrup tätig gewesen, zuletzt 16 Jahre als stellvertretender Schulleiter. Jetzt ist er in den Ruhestand verabschiedet worden. Zum Abschied bat er um Spenden für die Arbeit der Herz-Jesu-Priester in Venezuela: 15.585 Euro wurden gespendet.

