Lengerich. Der Schützenverein Lengerich-Bauernschaft hat wie jedes Jahr am Kriegerdenkmal der Opfer zweier Weltkriege gedacht. Dies geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor.

Est rerum sapiente excepturi veniam magni voluptatibus ut. Corporis est autem quasi. Possimus soluta quis et sequi voluptatem cupiditate. Quia et voluptas dolor error sit. Eum rerum sunt nesciunt nobis et. Iusto natus cumque sit occaecati. Rerum et accusantium qui iure. Modi harum est ut earum. Harum est omnis delectus id praesentium. Voluptatum pariatur et modi quia. Ut qui nihil assumenda alias. Quis veniam minus et vel eum pariatur.