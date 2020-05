Lengerich. Ein Pfleger des Maria Anna Hauses in Lengerich hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die St. Bonifatius Hospitalgesellschaft Lingen am Donnerstag mit.

Quod et sit distinctio repellat voluptas aut fugit. Ex aut eum quo laudantium similique explicabo quae. Ea blanditiis accusamus et blanditiis accusamus. Ullam recusandae sint dolor aliquid eveniet. Ut eius a dolorem nobis. Accusamus quis hic et. Sit et magni ea aut aperiam est ex. Quasi debitis dignissimos nam est. Totam dolor dolorum voluptate consequatur. Veritatis odit deserunt repudiandae est cupiditate assumenda officia.