Lengerich/Lotte. In der Nacht vom 31. März auf den 1. April wird die A1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen der Anschlussstelle Lengerich und dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück voll gesperrt.

