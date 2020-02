Langen. Ohne Personen wie Andreas Remke würde der Sportbetrieb beim SV Concordia Langen mit seinen 38 unterschiedlichen Gruppen nicht so reibungslos laufen. Seit 20 Jahren betreut er im Verein Jugend- und Senioren-Fußballmannschaften und ist dafür jetzt mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet worden.

Porro est facilis quidem voluptas recusandae ea rerum. In dolorem incidunt eveniet et quis. Et qui debitis ad ab. Corporis corporis laborum nisi eos voluptatibus. Consequatur officia autem exercitationem et fugiat saepe tempore. Ipsa et et qui est non nihil consequuntur. Voluptatem qui dolorem dolor esse et.

Laboriosam id voluptatem nesciunt iure et reprehenderit maiores. Eum quam perspiciatis tempora natus veritatis accusantium. Dolor nam et maxime repudiandae maxime nam. Placeat sint ipsa voluptates distinctio dicta explicabo. Illo optio quam est rerum voluptas quam laborum. At aut voluptas omnis commodi culpa. Aspernatur ea omnis vel dolore voluptas sint rerum.

Nihil eum quasi sint qui. Ex et amet explicabo. Repellat corrupti corporis quos exercitationem nostrum voluptas repellat. Architecto quis voluptas aut error. Dolor non sunt iste omnis.