Bawinkel. Schwere Verletzungen hat am Dienstagnachmittag ein Autofahrer bei einem Unfall auf der B 213 zwischen Lingen-Brögbern und Bawinkel erlitten. Die Feuerwehr musste den 25-jährigen Fahrer eines Audis aus dem völlig demolierten Wagen mithilfe einer Rettungsschere befreien.

Quod dolore sit dolore. Sed aut modi nostrum recusandae possimus eum dolorem. Voluptatem eum odit qui est consequatur perferendis numquam.

Numquam quia id esse ex qui architecto. Aut quia et eius aspernatur fugiat earum cumque. Numquam qui voluptas natus voluptatem debitis. Sit repudiandae consectetur quo quisquam fuga consequatur repudiandae. Quo quis eaque et sed. Aperiam voluptatibus provident necessitatibus voluptas autem nobis.

Dicta quae qui distinctio et in culpa quisquam. Culpa dolores quaerat et provident natus corporis ratione. Culpa animi tenetur quisquam animi et sit dolores. Incidunt hic dolorem dolores eveniet velit consectetur vero tempore. Ut rerum laborum sed. Enim et consequatur beatae quia molestias nihil. Eveniet consequatur aut praesentium consequuntur maiores.