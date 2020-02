Bawinkel. Schwere Verletzungen hat am Dienstagnachmittag ein Autofahrer bei einem Unfall auf der B 213 zwischen Lingen-Brögbern und Bawinkel erlitten. Die Feuerwehr musste den 24-jährigen Fahrer eines Audis aus dem völlig demolierten Wagen mithilfe einer Rettungsschere befreien.

