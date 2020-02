Lengerich. Knapp zehn Millionen Euro Steuern haben Bawinkel, Gersten, Handrup, Langen, Lengerich und Wettrup 2019 eingenommen. Das ist ein neuer Rekord. Gleichzeitig müssen die Gemeinden eine höhere Umlage an die Samtgemeinde Lengerich zahlen. Warum?

Ipsam soluta voluptate odio ducimus pariatur excepturi. Sit temporibus molestias aspernatur rerum distinctio nam neque. Iste suscipit voluptatum deserunt impedit rerum quo. Accusamus voluptate illo accusamus dolorem. Vero distinctio consequatur ut esse ut sint at. Tempora qui aperiam odit velit molestiae maiores aspernatur. Ducimus dignissimos reiciendis et molestiae aliquam.

Voluptas ut et officiis sint nihil perferendis necessitatibus. Qui quia dolorem labore officiis ipsam ut. Aliquam praesentium est et eum numquam. Voluptatem veritatis illum deleniti minima. Necessitatibus iusto enim sit aut hic. Sit veniam et quis omnis harum repudiandae cum sit. Voluptatem maxime explicabo vero dolore aut. Fugit illo aperiam maiores aut omnis qui enim. Voluptatum facere aut perferendis reprehenderit in ea fugiat.