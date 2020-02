Lengerich. 12.692,69 Euro haben die Mitglieder der sechs Ortsfeuerwehren im Bereich der Samtgemeinde Lengerich 2019 in der Woche für die Blinden gesammelt. Das Geld geht an den Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. "Ein neuer Rekord", freute sich Gemeindebrandmeister Michael Moss im Samtgemeinderat.

