Lengerich. Kaum hatte die Florianmesse der Lengericher Feuerwehrkameraden begonnen, da liefen sie auch schon wieder eilig aus der Kirche heraus, denn ein Zimmerbrand wurde gemeldet, der aber glimpflich verlief. Nach dem Einsatz konnte Ortsbrandmeister Thomas Klute im Anschluss die Jahresdienstversammlung pünktlich eröffnen. Heinrich Knue für 70 jährige Dienste im Feuerlöschwesen ausgezeichnet.

