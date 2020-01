Schnell zur Stelle war die Feuerwehr im emsländischen Lengerich, nachdem ein Elektrogerät in einer Wohnung Feuer gefangen hatte. Foto: Hermann Bojer

Lengerich. Glimpflich ist am Freitagmorgen ein Brand in einer Wohnung in Lengerich verlaufen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Elektrogerät im Badezimmmer eines Dachgeschosses Feuer gefangen.