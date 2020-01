Wettrup . Der Schützenverein Wettrup hat einen neuen König: Beim "Schieben schaiten" (Scheibenschießen) errang Eugen Schulteheinrich die Königswürde. Zur Mitregentin erkor er sich seine Ehefrau Hedwig.

