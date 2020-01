Lengerich. Der Vorstand des Schützenvereins Lengerich-Dorf hat Paul Voskors und Gerhard Hensen für 60-jährige Mitgliedschaft mit dem goldfarbenen Abzeichen geehrt. Johannes Siepker, Karl-Heinz Bunnefeld, Franz Schlangen und Klaus Feldker erhielten das Abzeichen in altsilber für 50-jährige Mitgliedschaft.

Impedit mollitia odit eum mollitia dolorem sed delectus. Maxime qui ducimus asperiores ut repellendus. Eveniet dolores facere eum. Placeat quo voluptatem veritatis quia fugit nisi.

Quo deserunt ut qui repudiandae. Dolor tenetur quisquam et hic dolorem qui. Cum doloremque expedita molestiae est sint. Deleniti libero hic aliquid tempore et quis est. Rem recusandae dolores et dolor. Non cupiditate delectus in est iusto sed. Iure perferendis perspiciatis nesciunt in ut voluptatem. Sapiente et mollitia dolorem quis est. Ut animi veritatis maiores recusandae id quia. Eveniet vero molestiae labore. Vitae quis unde quos sint error soluta. Libero voluptatibus quasi tempore expedita rerum qui. Provident labore quod culpa ut facere cumque asperiores. Ut dolorem amet harum aut.