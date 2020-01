Gleich fünf Einbrüche wurden der Polizei am Wochenende in Lengerich gemeldet. Und damit nicht genug: Zwei Einbrüche fanden auch in Bawinkel statt. Foto: dpa

Bawinkel. Die Polizei in Lengerich hatte am Wochenende viel zu tun. Gleich fünf Einbrüche wurden den Beamten am Wochenende gemeldet. Und damit nicht genug: Zwei Einbrüche fanden auch in Bawinkel statt.