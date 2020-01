Erich Huesmann in seinem Atelier in Handrup.Foto: Christiane Adam

Handrup. Ab dem 19. Januar wird es im Foyer des Theaters an der Wilhelmshöhe eine neue Ausstellung geben: „Nah dran“, so sind die Fotos, die Erich Huesmann dort präsentiert, betitelt. Die Fotos zeigen gestochen scharfe Aufnahmen aus der Natur. Auf einem Foto mit dem Namen „Hummelfutter“ könnte man die Blütenpollen zählen, andere zeigen Schmetterlinge en détail in Übergröße. Auf eine Vernissage mit offizieller Begrüßung verzichtet der Künstler, der in Handrup lebt. Er stehe nicht so gern im Mittelpunkt, meint er.