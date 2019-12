Bawinkel . Als traditionelles Familienunternehmen in der vierten Generation ist die Firma Pingel in Lingen als Bestatter und Vorsorgeberater tätig. Jetzt wurde ein neues Bestattungshaus in Bawinkel, Osterbrocker Straße 1, eröffnet.

