Langen. Vier neue Mitglieder hat die Kolpingsfamilie Langen kürzlich im Rahmen des Kolpinggedenktages aufgenommen. Zudem standen Ehrungen und eine Scheckübergabe auf dem Programm.

Nach der heiligen Messe in der St. Matthias Kirche, die von Pfarrer Heiner Mühlhäuser zelebriert wurde, nahmen laut Pressemitteilung circa 95 Kolpingschwestern und Kolpingbrüder am gemeinsamen Frühstück auf der Diele im Gemeindezentrum teil. Danach erfolgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften: Hubert Hülsmann wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie Langen geehrt. Des Weiteren wurden Helmut Hülsmann für 50-jährige Mitgliedschaft sowie weitere vier Mitglieder für 40-jährige Mitgliedschaft und weitere Mitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Der Vorsitzende Burkhard Koldehoff bedankte sich für die langjährige Treue zur Kolpingsfamilie bei den Geehrten, überreichte Präsente, Ehrenurkunden sowie Anstecknadeln und ermutigte die neu aufgenommenen Mitglieder, sich daran ein Beispiel zu nehmen und aktiv in der Kolpingsfamilie mitzuwirken. Es folgte ein kurzer Rückblick auf die Aktivitäten der Kolpingsfamilie Langen. Anschließend gab der Vorsitzende noch einen Ausblick auf das kommende Jahr.



2000 Euro an den Kindergarten übergeben

Im Nachgang zu dieser Feierstunde wurde dem Kindergarten Sonnenblume Langen noch symbolisch ein Scheck in Höhe von 2000 Euro übergeben. Das Geld kam durch verschiedene Veranstaltungen im vergangenen Jahr zusammen und wurde jetzt von Mitgliedern des Vorstandes der Kolpingsfamilie Langen an die Kindergartenleitung übergeben, die sich sehr darüber freute. Finanziert durch den Spendenlauf der Kinder im Sommer und der 2.000 Euro-Spende der Kolpingsfamilie war der Kauf einer neuen Schaukel endlich möglich, meinte die Kindergartenleiterin Silvia Meyners. Die Freude bei den Kindern ist riesengroß, da es nun auch endlich eine Nestschaukel für die Kindergartenkinder gibt, sagte sie weiter.