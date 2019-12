Handrup. Eine insektenfreundliche Wiese ist jetzt nahe des Herz-Jesu-Klosters in Handrup entstanden. Dafür haben Schüler des Gymnasiums Leoninum zusammen mit Oberstudienrat Christian Meißner gesorgt. Die finanzielle Unterstützung kam von der Umweltlotterie Bingo.

Am Herz-Jesu-Kloster in Handrup musste 2018 das in die Jahre gekommene Schwesternhaus abgerissen werden, da eine Sanierung energetisch und wirtschaftlich nicht mehr zweckmäßig erschien. Die dadurch entstandene freie Fläche bot ideale Voraussetzungen für eine ökologische Aufwertung des umliegenden Geländes.

Auf Anregung der Verantwortlichen des Gymnasiums Leoninum wurde das Gelände von Schülern der Schule im Frühjahr umgestaltet. Das hat jetzt die Schule mitgeteilt. Federführend übernahm Oberstudienrat Christian Meißner das Projekt, bietet er doch seit einigen Jahren am Gymnasium Leoninum das Neigungsfach „Imkern für Einsteiger“ für Fünft- und Sechstklässler an und konnte als passionierter Hobbyimker wertvolle Tipps für eine insekten- und naturgerechte Gestaltung des Areals geben. Unter anderem wurde ein kleines Feuchtbiotop als Wassertränke und Lebensraum für Amphibien geschaffen, Steinkauzröhren wurden aufgehängt und Nisthilfen für Wildbienen aufgestellt. Diese werden von den Schülern des Neigungsfaches ständig beobachtet und kontrolliert.

Auf Einladung der Schule waren vor kurzem Mitarbeiter der Heinz-Sielmann-Stiftung vor Ort, um mit den Schülern Maßnahmen für die besonders bedrohten Wildbienen durchzuführen. Tatkräftig und hochmotiviert stellten diese unter fachkundiger Anleitung Lehmwände her, legten Totholz- und Sandstellen an und fertigten weitere Nisthilfen aus Hohlstängeln wie Bambus und Schilf.

Das Engagement von Kloster und Gymnasium Handrup sowie der Schüler wird nun zusätzlich finanziell durch die Bingo-Umweltstiftung Niedersachsen gefördert; diese Stiftung unterstützt in vielfacher Weise Projekte für den Natur- und Umweltschutz.

Für die Anlage und Unterhaltung der Handruper Klosterwiese sind rund 3.500 Euro bewilligt worden. Damit wurden unter anderem zertifiziertes Saatgut, Werkzeuge und Materialien wie Kameras zur Wildtierbeobachtungen angeschafft, die dann von den Schülern angewendet werden können.