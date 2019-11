Bawinkel. Bislang unbekannte Personen haben Mitte November beim Reitplatz in Bawinkel illegal zwei Autositze entsorgt, die Gemeinde bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Bawinkel haben am Wochenende, 16./17. November, bislang Unbekannte illegal Müll entsorgt. Am sogenannten "Reiterweg" wurden nach Angaben der Gemeinde im Gebüsch am Waldrand rund 20 Meter vor dem Graben zwei Autositze entsorgt.

Der "Reiterweg" in Bawinkel beginnt an der Osterbrocker Straße unmittelbar hinter dem Reitplatz auf der linken Seite, rund 300 Meter hinter dem Ortsschild Richtung Osterbrock auf der linken Seite.

Die Gemeinde Bawinkel bittet Augenzeugen um Hinweise unter Tel. 05963 8350.