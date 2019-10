Ramings Mühle in Lengerich wird begehbares Musikinstrument CC-Editor öffnen

Ramings Mühle wird am Wochenende Schauplatz für Klangkunst. Foto: Heimatverein Lingener Land

Lengerich. Das deutsch-niederländische Künstlerduo Ansgar Silies und Remco de Kluizenaar verwandelt Ramings Mühle in Lengerich am Sonntag, 20. Oktober, in ein begehbares Musikinstrument.