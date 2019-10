Lengerich. Die Kerlgesund-Tour des Kreissportbundes (KSB) Emsland hat auch in Lengerich Halt gemacht. Dort wurde ein Erlebnissporttag für Männer angeboten.

Mit einem besonderen Angebot hat der KSB in Kooperation mit dem Landessportbund Niedersachsen, der BKK24 und weiteren Vereinen vor Ort (SV Lengerich Handrup, Schießgruppe Lengerich) einen aktiven Sporttag durchgeführt. Aber auch die Theorie kam nicht zu kurz.

Wer in seiner Freizeit Sport macht, möchte sich fit halten, das Körpergewicht kontrollieren oder seine Leistungsfähigkeit verbessern. Wie kann eine gezielte Ernährung unsere Leistungsfähigkeit fördern? Wovon wie viel? Was vor dem Sport, was nach dem Sport essen? Antworten auf diese Fragen bekamen die insgesamt 29 Teilnehmer im Experten-Vortrag von Kira Voß.

Nach der Theorie folgte der sportliche Teil. Hier konnten die Teilnehmer interessante Sportarten aktiv ausprobieren. So gab es neben Outdoor-Angeboten wie Beachvolleyball, Boule, Bogenschießen und Kletterei auch Gesundheitssportangebote wie das "Genius Rückentraining". Beim Sportschießen konnten die Teilnehmer ihre Konzentration, Disziplin und Selbstbeherrschung unter Beweis stellen.

Mit Brigitte Saxen, Thorsten Gösser, Hubert Hockling und Bernd Bunnefeld erhielt der KSB tatkräftige Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Sportangebote.