Straße Zum Vogelpohl in Lengerich wird im Oktober 2019 gesperrt

Die Straße "Zum Vogelpohl" wird im Oktober 2019 zwischen Lengerich und Handrup gesperrt. Dort lässt der Wasserverband bis Mitte des Monats Wasserleitungen verlegen. Foto: Carsten van Beven

Lengerich. Die Straße "Zum Vogelpohl" in Lengerich wird von Anfang bis Mitte Oktober 2019 in Richtung Handrup voll gesperrt. In dieser Zeit wird der Wasserverband Lingener Land dort Wasserleitungen verlegen lassen.