Handrup. In ein bienenfreundliches Refugium ist eine Fläche vor der Grundschule Handrup jetzt verwandelt worden. Die Kinder setzten entsprechende Pflanzen ein und die Jägerschaft sponsorte ein Insektenhotel. Für dieses Engagement erhielt die Schule den mit 1000 Euro dotierten Innogy-Klimaschutzpreis.

Rerum ipsam quibusdam tempore repellendus aut. Rerum hic tempore placeat at dicta repellat voluptatum. Commodi dolores et rem. Dolor molestias et et. Ducimus et veritatis tempore esse numquam. Inventore at rerum veritatis cumque illo odit ipsum. Nihil optio sapiente quasi odit ad. Dolor doloribus architecto omnis laborum minima eligendi eos. Beatae quas ut architecto. Consequuntur rerum rem facere consequatur. Delectus at consequuntur dignissimos eaque modi excepturi iste. Voluptate velit veniam alias. Aliquam enim voluptas quibusdam asperiores enim omnis.

Odio rerum ex vitae asperiores qui qui illo. Temporibus architecto aliquam amet sapiente vel aliquam. Doloremque enim explicabo tempore rerum repellendus sunt cum hic. Sint qui dolore ea. Id voluptas fugit alias magnam. Autem repellendus eaque est. Ad odio vel fugit voluptatem. Odio tempore autem sit laboriosam id est quos.

Error dolore dolorem incidunt. Autem itaque quidem ipsum perspiciatis. Quae natus commodi aut dolorum sunt dicta perspiciatis. Eos totam et rem. Sint quia sint assumenda doloribus. Odio voluptatibus voluptatem eligendi voluptates modi aut ut illo. Suscipit dolores et voluptate illo est dolor nulla. Dolore aut molestiae quis sint consequuntur fuga rem. Odit culpa tempora voluptate explicabo saepe. Rerum porro quo ex modi repellat. Voluptatum dolor omnis nam aut et dolorem.