Lengerich. Rund 85 Heimatfreunde sind anlässlich des jährlich vom Heimatverein Lingener Land angebotenen Altkreiswandertages rund um Lengerich gewandert. Ziel war Ramings Mühle, den Abschluss bildet ein Treffen beim historischen Torhaus am Rande des Bürgerparks.

