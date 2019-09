Wettrup. Wettrup ist eine der kleinsten Gemeinden im Emsland. Trotzdem wird im rund 600 Einwohner zählenden Dorf auch 2019 wieder vom 21. bis 23. September Kirmes gefeiert - mit Autoscooter, Kinderkarussell und kulinarischen Angeboten. Dazu wird der Ortskern vom 20. bis zum 24. September gesperrt sein.

