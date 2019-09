Die Gewinner des Ackerrennens 2019 in Bawinkel ließen sich nach Tradition das Feiern ihres Sieges mit einer Sektdusche natürlich nicht nehmen. Die Plätze eins bis drei belegten Dennis Kosa, Jonas Pölker und Niklas Kosa - alle vom MSC Bawinkel. Foto: Jessica Lehbrink

Bawinkel. Das laute Hupen ist den Besuchern und vor allem den Startern beim Ackerrennen in Bawinkel gut bekannt: Dann beginnt die nächste Runde, die Motoren fangen wieder an zu brummen und die Erde der Fahrstrecke wird ordentlich aufgewirbelt – so auch wieder am Samstag. Es war das neunte Ackerrennen, welches zum Großteil vom Motorsport Club Bawinkel gestemmt wird. Dieser bestimmte am Ende des Tages auch das Siegertreppchen.