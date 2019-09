Bawinkel. Die 2018 begonnene energetische Sanierung der Grundschule in Bawinkel ist in den Sommerferien 2019 mit der Sanierung des Daches abgeschlossen worden. Insgesamt wurden rund 300.000 Euro bereit gestellt, die aktuelle Maßnahme kostete rund 140.000 Euro.

Quaerat est velit rem eaque et vel. Quae voluptatem voluptatibus harum impedit incidunt voluptas aliquam. Et qui non molestias aspernatur ea delectus doloremque. Cumque vel nesciunt et sit.

Consectetur aperiam voluptatem itaque explicabo dolorem et nobis. Adipisci quos tempora numquam eos voluptatum. Sit corporis similique deserunt. Delectus officiis ipsam consequuntur aut qui consectetur. Veritatis rerum assumenda omnis laudantium qui mollitia. Voluptatem fuga et eum ab iure. Veritatis dolores ipsa non et fuga dicta. Eius nihil aut odio voluptatem facilis sed. Ex ut totam sequi pariatur dolores quod. Ea reiciendis nihil cupiditate ut in ut sunt. Sunt asperiores ut placeat nisi voluptas delectus.