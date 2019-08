Lengerich. Auf dem Sportplatz an der Eichenallee in Lengerich kommt es aktuell wieder vermehrt zu Fällen von Vandalismus. Am Wochenende 24./25. August 2019 haben dort bislang unbekannte Täter ein mobiles Fußballtor zerstört. Die Polizei ermittelt, erste Hinweise sind bereits eingegangen.

Nach den Angaben des Vereins müssen die bislang unbekannten Täter zwischen Samstag gegen 20 Uhr und am darauffolgenden Sonntag, 10 Uhr, auf dem neben dem Bürgerpark gelegenen Sportplatz ein mobiles Fußballtor zerstört haben. Dadurch seien dem Verein Kosten in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden - das für den Trainingsbetrieb erforderliche Tor muss zeitnah ersetzt werden. “Es ist unerklärlich, warum auf diese Weise Vereinseigentum sinnlos zerstört wird” , ärgern sich der Vorsitzende Hubert Hockling und der Geschäftsführer Robert Maue über diese Aktion.

Verantwortliche des Vereins haben inzwischen Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Der Verein bittet alle, die die Aktion beobachtet oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen auf dem Sportgelände gesehen haben, sich beim Vorstand des Vereins unter der Telefonnummer 0151 59202456 oder der Polizei in Lengerich unter Tel. 05904 1770 zu melden. "Wir sind vor allem sehr daran interessiert, dass sich die Verursacher melden und den entstandenen Schaden ausgleichen, um dadurch die bereits bei der Polizei gestellte Strafanzeige aufheben zu können", erklärten die Vereinsvertreter.

Die Polizei ermittelt

Nach Aussage von Polizeioberkommissar Michael Kattner sind erste Hinweise auch bereits eingegangen. "Weitere Zeugen des Vorfalls können sich aber gerne bei mir oder einer anderen Polizeidienststelle melden", erklärte der Lengericher "Dorf-Sheriff" von der letzten Ein-Mann-Polizeistation innerhalb der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim.

Seit vielen Jahren schon treffen sich Jugendliche vor allem in den Abendstunden auf den Bänken der dortigen Tribüne. Der Verein hat nach Aussage der Verantwortlichen "auch grundsätzlich keine Einwände gegen diese abendlichen Treffen. Ärgerlich ist nur, dass dabei leider immer wieder eine Menge Müll hinterlassen wird." Aufgrund des jetzigen Vorfalls überlege der Verein jedoch, den zur Zeit für jeden Bürger zugänglichen Sportplatz einzuzäunen, um weiteren Vandalismus-Vorfällen vorzubeugen.

Privater Sicherheitsdienst?

"Das sollte aber nur der letzte Schritt sein", erklärte Lengerichs Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn in einem Gespräch mit unserer Redaktion. So solle das Areal des Sportplatzes bei der geplanten Umgestaltung des Bürgerparks in Kürze durch ein Soccer-Feld und die Pflasterung des an der Tribüne verlaufenden Weges eher noch aufgewertet werden. Möglicherweise könne ein privater Sicherheitsdienst helfen, das Problem einzudämmen.

Vermehrt auch Scherben auf dem Abenteuerspielplatz

Derzeit würden sich laut Lühn dort regelmäßig 20 bis 25 Jugendliche treffen: "Diese wissen, dass in den Abendstunden dort nur schwer zum Beispiel auch das dort geltende Roller-Fahrverbot kontrolliert werden kann." Besonders ärgert den Verwaltungschef, dass in jüngster Zeit nicht nur bei der Tribüne sondern auch auf dem benachbarten Abenteuerspielplatz wieder vermehrt Zigarettenkippen und Glasscherben zu finden seien: "Das geht gar nicht. Und das sollten die Jugendlichen auch wissen." Zudem sei in jüngster Zeit auch die Boule-Anlage beschädigt und erst im Mai dort Graffitis aufgesprüht worden.