Gersten. Die Firma Bunte aus Papenburg hat Ende August 2019 in Gersten damit begonnen, in Teilen die Fahrbahndecke der Bregenbecker Straße zu erneuern. Für die Baumaßnahme wird die Straße vier bis sechs Wochen voll gesperrt sein.

So wird in den kommenden vier bis sechs Wochen die Fahrbahndecke der Bregenbecker Straße von der Kreuzung Wittenrien bis zur Kreuzung Teichstraße erneuert. Gefördert wird die Baumaßnahme mit Mitteln des Bundes und des Landes Niedersachsen im Rahmen des Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur in ländlichen Gebieten".

Nach Auskunft der Gemeinde muss dafür die Bregenbecker Straße voll gesperrt werden, der Anliegerverkehr so aber weit wie möglich aufrechterhalten werden. In einem zweiten Bauabschnitt soll anschließend die Brücke über dem Bregenbecker Mühlenbach ersetzt werden. Dafür sind nach Aussage des Lengericher Samtgemeindebürgermeisters Matthias Lühn aber noch einige Genehmigungen notwendig. Der genaue Termin für diese zweite Baumaßnahme steht daher derzeit noch nicht fest.