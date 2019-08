Lingen. Jedes Dorf hat seine Tradition. In Langen ist eine dieser Traditionen der Herbstmarkt am letzten Sonntag des Augusts. Dann verwandelt sich die Fläche des Gemeindezentrums wieder in einen Markt mit Antiquitäten, Handwerkskunst und deftigen Spezialitäten.

In Langen wird der Herbst in jedem Jahr ein wenig früher als üblich begrüßt, doch nicht nur von den Ortseinwohnern selbst. Schon lange hat sich der Herbstmarkt in dem 1500-Seelen-Ort einen Namen gemacht und ist vor allem beliebt bei Familien, Schnäppchenjägern und Freunden von historischen Haushaltswaren – das Fachgebiet von Paula vom Bruch. Sie ist bekannt als „Langener Original“ und ist Mitglied des Heimatvereins seit der ersten Stunde, also seit 25 Jahren.

Geschichtliches sowie Aktuelles in Papierform

Hinter dem Herbstmarkt steht der Heimatverein Langen jedoch stets mit vereinten Kräften. Florian Beckmann vom Heimatverein zeigt Vorfreude auf den Traditionsmarkt: „Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Jetzt müssen nur noch das passende Wetter und die Besucher her.“ Die jährliche Veranstaltung zählt zur Brauchtumspflege des Vereins. Etwas, das auch vom Gemeinderat und Langens Bürgermeister Franz Uhlenberg geschätzt wird: „Wir freuen uns, dass der Heimatverein den Herbstmarkt jedes Jahr wieder organisiert und außerdem Geschichtliches sowie Aktuelles in Papierform bringt.“

Bilder sammeln für das kommende Jahr

Damit meint Uhlenberg das Jahresheft des Heimatvereins – dieses Mal in der Jubiläumsauflage – sowie den Heimatkalender. Beide Printprodukte werden jährlich in mühevoller Arbeit zusammengetragen. Während sich der Vorsitzende, Ludwig Giese, insbesondere um die Texte kümmert, ist Franz Gerling für die Fotos zuständig. „Wenn der Herbstmarkt vorbei ist, sammeln wir bereits schon wieder für das kommende Jahr“, berichtet Giese. „Ich suche schon jetzt wieder Bilder“, ergänzt Gerling, der Bildmaterial gerne entgegennimmt. „Interessierte können sich gerne beim Heimatverein melden. Ich scanne die Bilder direkt ein, so dass ich sie sofort wieder zurückgeben kann.“

Der Langener Herbstmarkt am 25. August findet von 10 bis 18 Uhr auf der gesamten Fläche des Gemeindezentrums statt.