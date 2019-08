Handrup. 17 Schüler werden 2019 in der Grundschule in Handrup eingeschult. 2018 wurde das 200-jährige Bestehen der Grundschule gefeiert, der Heimat- & Traditionsverein hat dazu ein heute noch erhältliches Buch herausgegeben. Inzwischen gibt es Belege, dass es bereits 1705 im Ort eine Schule gegeben hat.

"Doch hat schon 1705 Handrup eine Schule, an welcher 1710 und 11 Gerd Manemann angestellt ist. Im Jahr 1717 müssen auch die Schulen in den übrigen Bauernschaften gehalten sein, denn es werden in ihm für arme Schulkinder ausgegeben: [...]". So heißt es im 1945 von Pastor Hermann Meier verfassten Aufsatz "Allerlei wirtschaftliche Nachrichten aus den Armenrechnungen des Kirchspiels Lengerich aus den Jahren 1692 - 1717".

Viel Forschungsarbeit

"Es gibt also schon wesentlich länger als 200 Jahre in Handrup eine Schule. Wann genau die erste Schule eingerichtet wurde wissen wir damit aber immer noch nicht", erklärt der Vorsitzende vom Heimat- & Traditionsverein Handrup, Paul Driever, in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Ein Team des Vereins hat viele Monate an dem Ende 2018 erschienenen Buch "200 Jahre Schule Handrup" gearbeitet.

"Der Aufsatz von Pastor Meier war uns zu Beginn der Forschungen aber noch nicht bekannt", ergänzte der maßgeblich am Buch beteiligte frühere Vorsitzende Josef Dagger. Pastor Meier hatte von 1908 bis zum 1. Oktober 1947 die evangelisch-reformierten Gemeinden Lengerich und Thuine betreut, hatte "nebenbei" als passionierter Heimatforscher zahlreiche Aufsätze und wissenschaftliche Abhandlungen verfasst und war 1960 zum Ehrenbürger der Gemeinde Lengerich ernannt worden.

Das heute noch für 20 Euro im Lengericher Bürgerbüro, der Volksbank in Lengerich und in den Räumen des Heimatvereins erhältliche Buch beleuchtet auf 224 Seiten aber die jüngsten 200 Jahre der Schulgeschichte in Handrup als einer typischen von Landwirtschaft geprägten kleinen Gemeinde dieser Zeit. „Das Schulgebäude im Wandel der Zeit“ nimmt einen breiten Raum von 1818 bis 1996 ein. Das Kapitel „Lehrer“ kommt nicht zu kurz, und die Zeit von 1914 bis 1948 beschäftigt sich mit „Zwei Weltkriegen und die Zeit dazwischen.“ Den Abschluss bildet „Die Geschichte der Schule und der Schulpflicht“ und „Unsere Schule im Jubiläumsjahr.“

Historischer Klassenraum

In den Vereinsräumen wird bis Ende 2019 auch noch die im vergangenen Jahr entstandene Ausstellung zur örtlichen Schulgeschichte zu sehen sein. „Acht Jahre habe ich hier gesessen, so manches Butterbrot gegessen. Manche Prügel mitgenommen, ich werde jetzt nicht wiederkommen“ ist dort neben zahlreichen von früheren Schülergenerationen verfassten Aufsätzen zu lesen.

Quellen für das Buch waren laut Mitgliedern des Vereins und des Redaktionsteams vor allem die umfangreichen Aktenbestände des Heimatvereins, Protokolle der Gemeinderatssitzungen, erhaltene Briefwechsel zum Bau der Alten Schule, die zumindest in den ersten Jahren noch in der alten deutschen Sütterlinschrift verfasste Schulchronik – und die Aufsätze von Pastor Hermann Meier. "Woher er seine Kenntnisse über die frühe Schule hat, schreibt er allerdings leider nicht. Und auch über die Zwischenzeit bis 1818 ließ sich nichts Weiteres finden", heißt es im Vorwort des Buches dazu.

Anzeige Anzeige

Neben der Geschichte des Schulgebäudes, einer Übersicht der dort unterrichtenden Lehrer finden sich aber auch allerhand alltägliches und Dönkes in dem Buch. "So zum Beispiel, welcher Schüler welche Strafe bei welcher begangenen Missetat erhalten hat", erklärte Vorstandsmitglied Heiner Schepers. Oder auch, dass aufgrund einer neuen Festlegung von Gemeindegrenzen ein Bürgermeister der Ortschaft Handrup plötzlich auf Lengericher Gemeindegebiet wohnte...

Ergänzt werden das Buch und die ebenso umfangreiche Ausstellung durch die dauerhafte Einrichtung des Klassenraumes innerhalb der Räume des Heimatvereins. Nicht nur bei Handrupern werden beim Betreten dieses Raumes mit seinen hölzernen Schulbänken, der klassischen Tafel sowie der historischen Infotafeln viele Erinnerungen wieder ganz präsent werden. Seit 1996/97 befindet sich die Schule am aktuellen Standort neben dem Gymnasium Leoninum, fünf Lehrerinnen und eine Anwärterin unterrichten dort aktuell 59 Schüler.

Mehrere Gruppen der Schule haben inzwischen auch das Angebot genutzt, im historischen Klassenraum eine "Schulstunde" zu erleben. "Das war für die Kinder ein besonderes Erlebnis, Interessierte auch aus anderen Schulen und Gemeinden können sich gerne bei uns melden", würde sich Dagger über weitere historische Schulstunden sehr freuen.

Nähere Informationen Donnerstagvormittags (sonst Anrufbeantworter) unter Tel. 05904 964359 sowie per E-Mail heimatverein.handrup@gmx.de.