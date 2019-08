"Wasser, Licht und Emotionen" am Saller See CC-Editor öffnen

Imposante Figuren und spektakuläre Bilder bot die Show des THW Osnabrück beim Lichterspektakel am Saller See. Foto: Peter Löning

Lengerich. Wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, kann man Beachtliches bewegen. Davon konnten sich am Samstag die begeisterten Besucher des Lichterspektakels am Saller See überzeugen.