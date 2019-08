Shopping Queen für Ponys in Bawinkel CC-Editor öffnen

25 Kinder nahmen am ersten Ponytag des Bawinkler Reitvereins teil. Foto: Reitverein Bawinkel

Bawinkel. “Frisiert das Fell und lasst die Ponys erstrahlen”, so lautete das Motto des Spiels Shopping Queen beim ersten Ponytag des Reitvereins Bawinkel. Spielerisch tauchten an diesem Tag 25 Kinder in die Welt der Pferde ein.