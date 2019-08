Lengerich. Marianne Papenbrock ist seit 40 Jahren bei der Volksbank Süd-Emsland beschäftigt. Jetzt hat sie Jubiläum gefeiert.

Die Vorstände der Volksbank Süd-Emsland eG freuten sich, im Rahmen einer Feierstunde Marianne Papenbrock zu Ihrem 40-jährigen Betriebsjubiläum gratulieren zu dürfen und bedankten sich ganz herzlich für die Treue zum Unternehmen und die hervorragende Arbeit.

Bernd Hallermein in seiner Laudatio: „40 Jahre nicht nur beim gleichen Unternehmen, sondern zudem immer am gleichen Standort in der Volksbank in Lengerich, viele Jahre in der Kundenberatung und heute im Kundenservice, haben Frau Papenbrock für unsere Kunden zu einer Vertrauensperson gemacht, die sehr hohes Ansehen in Lengerich genießt. Wir freuen uns über ihre Loyalität zu unserer Volksbank."

Auch die Betriebsratsmitglieder Heinz Kamphus und Petra Evers schlossen sich den Glückwünschen an.