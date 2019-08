Handrup. Eine überaus positive Bilanz haben die Organisatoren des zweiten Handruper Gemeindefestes gezogen. Viele hundert Mitbürger erlebten am Sonntag auf dem Gemeindeplatz ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto „Ernte früher und heute“.

Eröffnet wurde der Tag mit einer Festmesse unter freiem Himmel mit Pastor Heiner Mühlhäuser, der dazu über 400 Besucher willkommen heißen konnte. Eine gut gefüllte Kornscheune sei gut und wichtig, man solle aber auch andere Werte wie beispielsweise Zufriedenheit, Ruhe, Freundschaft und Liebe nicht aus den Augen verlieren, so der Geistliche. Für den musikalischen Rahmen sorgte der „Jesus-heart-Chor“ der Pfarreiengemeinschaft Lengerich.

Zum Auftakt des Gemeindefestes betonte Bürgermeister Josef Mauentöbben, dass die Pflege der Dorfgemeinschaft ein wichtiger Aspekt sei und eigentlicher Anlass für die Organisation des Gemeindefestes vor zwei Jahren gewesen sei. Damals stand das Motto „Hochtied“ im Mittelpunkt. Die große Resonanz habe eine Wiederholung geradezu herausgefordert. So waren jetzt wieder alle Handruper Vereine, Verbände und Organisationen an der Durchführung beteiligt. „Keiner hat sich ausgeschlossen“, so der Bürgermeister.

Nachdem das Thema „Ernte früher und heute“ feststand, hätten sich viele Mitbürger in den Vereinen damit beschäftigt, insbesondere alte landwirtschaftliche Geräte zu organisieren, erläuterten Vertreter des Organisationskomitees in einem Gespräch mit der Redaktion. Teils waren solche Maschinen und Geräte aus den Anfangsjahren der landwirtschaftlichen Technisierung unter anderem im Heimatverein Handrup noch vorhanden, es seien aber auch so genannte Scheunenfunde in wochenlanger Bastelarbeit reaktiviert worden. Was in Handrup selber nicht mehr vorhanden war, wurde leihweise vom Heimat- und Traditionsverein Gersten zur Verfügung gestellt.

Die Vorführungen waren in drei Themenbereiche gegliedert: Runkeln und Mais sowie Getreide und zuletzt Kartoffeln. In den einzelnen Bereichen wurde die Entwicklung der Erntetechnik nachgezeichnet. Zur Getreideernte waren früher viele Arbeitskräfte im Einsatz, um das Getreide per Sense oder Sichel und Bik über die Mähmaschine, den Bindemäher bis zum heutigen Hightech-Mähdrescher einzubringen.

Nachdem die Garben zum Trocknen zu Hocken zusammengestellt waren, kreiste unter den in traditionellem Outfit gekleideten Erntehelfern die Flasche mit Blankem für die Männer und Rotem für die Frauen. „Wie mött denn Stoff runnerspölen“, begründete Maria Küter-Luks den kräftigen Schluck aus der Pulle.

Während sich ältere Besucher an ihre Kinder- und Jugendjahre erinnerten, konnten sich die kleinen Gäste einen guten Überblick verschaffen, wie arbeitsintensiv die Ernte in früheren Jahren war. Pastor Mühlhäuser konnte ein Lied davon singen, nachdem er mit einer alten Dibbelmaschine Maiskörner gesät hatte. Heiner Schepers, langjähriger Geschäftsführer des Kunstvereins Lingen, hatte einen Flegel geschultert, mit dem das Getreide gedroschen wurde. Auch Ehrenbürgermeister Josef Stockel war voll in seinem Element: er steuerte einen Oldtimertrecker mit angehängtem Bindemäher.

Für die fachlich kompetente Moderation waren Josef Landwehr sowie Franz-Josef Hanneken, Schulleiter des Gymnasiums Leoninum Handrup zuständig. Vielseitig und abwechslungsreich war auch das Rahmenprogramm. Für den musikalischen Rahmen beim Frühschoppen sorgte das Handruper Blasorchester und Kinder der Grundschulen Handrup und Wettrup begeisterten mit plattdeutschen Liedern und Sketschen.

Am Ende des Gemeindefestes wurde traditionell die Erntekrone aufgestellt, begleitet von dem gemeinsam gesungenen Lied „Großer Gott wir loben Dich“. In zwei Jahren feiert die Ortsfeuerwehr Handrup ihr 75-jähriges Bestehen. Somit dürfte das nächste Gemeindefest in vier Jahren stattfinden.