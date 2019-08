Handrup. Ernte früher und heute lautet in diesem Jahr das Motto des Handruper Gemeindefestes. Es findet am Sonntag, 4. August 2019, auf dem Gemeindeplatz statt.

Nach dem sehr erfolgreichen Gemeindefest von 2017 gibt es am kommenden Sonntag von 10 bis 18 Uhr eine Neuauflage. Für das Thema in diesem Jahr "Ernte früher und heute" haben Vereine und Nachbarschaften alte Maschinen hervorgekramt und renoviert.

Einige dieser alten Geräte können dann auch in Aktion gesehen werden. Es wurde sogar ein kleiner Acker vorbereitet, auf dem am Sonntag Kartoffeln eingesetzt werden. "Sie werden noch am selben Tag wieder geerntet", erzählt Paul Driever, Vorsitzender des Heimatvereins, in einem Gespräch mit der Redaktion. "Da ist natürlich ein kleiner Zeitsprung drin", sagt er und lacht. "Aber sonst könnten wir das ja nicht so anschaulich zeigen." Auch die Ernte läuft nach historischem Muster. Ein sogenannter Schleuderroder holt mit einem Sternrad die Kartoffeln aus der Erde und wirft sie zur Seite, wo sie von Hand aufgesammelt werden.

Daneben werden auch neueste Erntemaschinen zum Vergleich im Ausstellungszug zu sehen sein, sodass die großen Unterschiede in der Erntearbeit damals und heute sichtbar werden. So steht beispielsweise ein altes Güllefass mit einem 600-Liter-Tank einem neueren Modell mit einem Fassungvermögen von 20.000 Litern gegenüber.

Start ist um 10 Uhr mit einem Feldgottesdienst und dem Jesus Heart Chor. Den anschließenden Frühschoppen begleitet das Handruper Blasorchester. Verschiedene Umzüge durch den Ortskern rund um die alte Schule sind über den Tag verteilt geplant.

Viele Vereine und Gruppen wollen zum Gelingen dieses Tages beitragen. Zu den kulinarischen Angeboten gehört neben Kaffee und Kuchen, Reibeplätzchen, Handruper Spießbraten, Kartoffelpfannekuchen auch Süßes von früher und Leckeres mit einigen Prozenten.

Für die jüngeren Besucher wird es eine Hüpfburg, Glückrad und andere Spiele geben. Natürlich dürfen sie die Mädchen und Jungen auch an der Kartoffelernte beteiligen. Bei einem Ratespiel, bei dem es um das Erkennen von Getreidekörnern und Samen geht, gibt es kleine Preise zu gewinnen.