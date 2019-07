Lengerich. Im Rahmen der Ferienpassaktion der Samtgemeinde Lengerich hat der Werder Bremen-Fanclub Werderfreunde Emsland Süd aus Langen eine Tour nach Bremen organisiert.

Auf dem Programm standen laut Pressemitteilung eine Stadionführung durch das Bremer Weserstadion, eine Visite des Museums von Werder Bremen und der Besuch des öffentlichen Trainings der Bundesligamannschaft. 50 Gäste, darunter 35 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 17 Jahren, erhielten auf diese Weise Einblicke in den Profifußball.

Gleich nach der Ankunft in Bremen erwartete die Reisegruppe ein besonderes Ereignis. Der Präsident des Vereins SV Werder Bremen, Hubertus Hess-Grunewald, begrüßte persönlich die Gruppe. Er beantworte Fragen rund um Werder Bremen. Unter anderem berichtete er von der neuen eSport-Abteilung. Erst kürzlich wurde die neue Abteilung deutscher Klubmeister im eFootball.

Anschließend durften sich die Teilnehmer im Weserstadion von der VIP-Loge bis zur Schiedsrichter-Kabine sämtliche Räume des Weserstadions anschauen. Im vereinseigenen Museum bewunderten die Teilnehmer die bisher gewonnen Pokale.

Dem Training der ersten Mannschaft zugeschaut

Nach einer Stärkung am Bus folgte der Besuch des öffentlichen Trainings der Profimannschaft. Spieler wie Claudio Pizarro, Maximilian Eggestein und Neuzugang Niklas Füllkrug bereiten sich derzeit auf die neue Bundesligasaison vor. Eine Teilnehmerin der Fahrt bedankte sich im Anschluss für den schönen Tag und für ein spezielles Autogramm eines Werder-Spielers. Ihr Sohn habe stolz verkündet: „Papa, der Clemens Fritz hat auf meine Mütze gemalt“.

Wer die Werderfreunde Emsland Süd kennenlernen möchte, hat bereits am Samstag, 10. August die Möglichkeit dazu. Der Fanclub setzt für das Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen einen Fanbus ein. Interessierte können sich direkt beim Fanclub (info@werderfreunde.de oder Tell. 0157 31337047) melden.