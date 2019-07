Osnabrück . Nach mehrwöchigem Verfahren hat die Strafkammer am Landgericht Osnabrück einen jetzt 40-Jährigen wegen schweren Raubes zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte hat nach Überzeugung des Gerichts gemeinsam mit einem unbekannt gebliebenen Komplizen eine Geschäftsfrau in Bawinkel überfallen und Geld und Schmuck im Wert von 26.000 Euro geraubt.

Maxime recusandae blanditiis ducimus aperiam. Veritatis vel nisi mollitia ut nisi unde id. Nisi qui pariatur dolor excepturi inventore cum. Quas veniam omnis repudiandae et earum. Facilis occaecati libero et nobis. Architecto omnis soluta qui accusantium. Est rerum illo aliquid. Et et alias earum quia.