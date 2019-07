Lengerich. Ralf Heskamp ist der neue Schützenkönig des Schützenvereins Lengerich-Dorf von 1634.

Die Entscheidung in dem mit Spannung erwarteten Adlerschiessen fiel bereits nach 13 Schüssen. Heskamp erkor seine Frau Claudia zur Königin. Der erste Termin im Vereinskalender steht bereits fest: Am Samstag, 17. August besuchen die emsländischen Lengericher die befreundeten Bürgerschützen von 1810 in Lengerich-Westfalen. Hierzu sind alle Schützenbrüder herzlich eingeladen