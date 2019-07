Langen. Sportlich wurde es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Eine Stunde lang unterhielten sich laut Pressemitteilung Frank Kolmsee, Ingo Lüttecke und Anja Stoll mit Moderator Carsten Thiele über die Arbeit des Vereins Werderfreunde Emsland Süd aus Langen.

Schon immer war Ingo Lüttecke Fan von Werder Bremen. Als Zwölfjähriger wurde diese Liebe für die Idole von Werder geweckt - wie Rudi Völler. Aus dem ländlichen Raum gesehen, ist Bremen das nächste Ziel in der ersten Liga - auch das soziale Engagement des geschätzten Fußballvereins war Frank Kolmsee wichtig. Ihr Vater nahm Anja Stoll zunächst mit zum Platz im Dorf. Heute ist die Stadionfahrt zu den Werder-Spielen für sie besonders spannend und immer wieder ein Erlebnis. Die Frauen haben im Fanclub einen Anteil von etwa 30 Prozent, und Anja Stoll ist Vizepräsidentin bei den Fans. Und so wird für die drei Gäste in der Sendung auch ihre Hymne gespielt: "Lebenslang grün-weiß" - der Werder-Meistersong 2004.



Mehr als 300 Fans

2003 waren es bei der Gründung 18 Werder-Freunde, heute sind sie mehr als 300. Sie wollten gemeinsam anreisen können - die Zugverbindungen waren nicht immer passend, für PKW braucht man Fahrer ... im Bus gemeinsam sollte es leichter werden. Nicht jeder kann zu jedem Stadionbesuch fahren, aber wenn es sich einrichten lässt, sind alle gern dabei, heißt es begeistert in der Sendung. Die Fahrten einmal im Monat machen immer etwa 50 Personen mit - zu Heimspielen wie auch zu Auswärtsspielen. Der Vorlauf ist kurz: Auf der Homepage der Werderfreunde stehen die Termine, so kann man sich leicht anmelden. Wer sich als Fan des Gegnervereins von Langen aus beteiligen möchte und sich in den Bus wagt, ist herzlich willkommen, lacht Frank Kolmsee.

Auch Menschen mit Behinderungen sind dabei

Die Werkstatt des Lingener Christophorus-Werkes gehört ebenfalls zur Fan-Gemeinde: Oft fahren die Menschen mit Behinderungen mit zu den Spielen. Auch Fußball-Camps für Kinder werden vom Fanclub organisiert. Etwa 80 Kinder zwischen 8 und 14 mit und ohne Behinderung spielen Fußball miteinander - und natürlich gegeneinander. Die Trainer stellt Werder Bremen. Die Kinder bekommen Trikots, einen Fußball und die Verpflegung. Das bedeutet, dass so ein Fußball-Camp mit 5 000 Euro zu Buche schlägt - das lässt sich dank unterstützender Sponsoren aber vom Fanclub machen.

Schon zwei Mal eine Auszeichnung erhalten

Werder Bremen zeichnet seit 2010 jedes Jahr den Fanclub des Jahres aus. Zwei Mal konnten die Werderfreunde Emsland Süd diese Auszeichnung schon gewinnen. Einmal im Jahr werden die Fans nach Bremen eingeladen - und sitzen dann mit den Werder-Spielern am Tisch.

Sendung wird komplett von Gästen gestaltet

Von Montag bis Freitag heißt es zwischen 12 und 13 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen „Die Plattenkiste – Hörer machen ein Musikprogramm“. Die Sendung wird komplett von den Gästen gestaltet. In der Sendung können sich Vereine, Clubs, Organisationen vorstellen. Informationen zur Bewerbung werden unter www.ndr1niedersachsen.de entgegengenommen.