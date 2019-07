Diebe stehlen in Lengerich einen BMW X5 CC-Editor öffnen

Einen BMW X5 - hier ein Beispielbild - haben Täter in Lengerich gestohlen. Foto: Uwe Fischer

Lengerich. Einen Wagen im Wert von rund 26.000 Euro ist in der Nacht von Freitag auf Samstag vom Betriebshof des Autohauses an der Mühlenstraße in Lengerich gestohlen worden.