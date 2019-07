Bawinkel. In Bawinkel feierten nicht nur die Mitglieder des Schützenvereins Bawinkel – Plankorth das traditionelle Schützenfest, sondern das ganze Dorf. Neuer Schützenkönig wurde Markus „Mäcks“ Revermann.

Alle Altersgruppen des 772 Mitglieder zählenden Vereins wurden an den drei Festtagen in das Dorffest beim Vereinshaus am Sportplatz mit eingebunden. Es begann mit dem Familien- und Altennachmittag an. Für den Nachwuchs wurden tolle Spiele – organisiert durch den „Winkel 29“ und der „Jugendfeuerwehr“ – auf dem Sportplatz geboten. Bei sommerlichen Temperaturen verfolgten die Besucher am letzten Tag das Schießen auf den Adler. Der 54. Schuss brachte die Entscheidung. Neuer Schützenkönig wurde Markus „Mäcks“ Revermann. In einem sensationellen Sprint entlang des Festzeltes lief Mäcks direkt zu seiner Frau und neuen Königin Bianca.

Zum Thron gehören Kerstin und Thomas Krüssel, Petra und Mark Prijs, Elke und Jürgen Wiggerthale , Königin Bianca und König Markus (Mäcks) Revermann, Sonja und Jürgen Griep, Simone und Frank Deters.