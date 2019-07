Lengerich. Die Aufenthaltsqualität im Lengericher Bürgerpark soll erhöht werden. Einstimmig hat der Gemeinderat entschieden, die Gartenbauarbeiten für die Umgestaltung des Parks und den Bau einer Remise auszuschreiben. 580.000 Euro sollen investiert werden. Weitere 40.000 Euro sind für neue Lampen vorgesehen.

Deutlich attraktiver und auch größer soll der Bürgerpark in Lengerich werden. Insgesamt sind Investitionen von gut 770.000 Euro geplant. So soll auch der benachbarte Garten der evangelischen Kirchengemeinde dem Park als Meditationsgarten angegliedert werden. Für die Finanzierung sollen Mittel aus dem in Kürze auslaufenden Förderprogramm der Dorfentwicklung genutzt werden, die Gemeinde rechnet mit einer Förderquote von 53 Prozent.

Förderquote von 53 Prozent erwartet

Die maximale Fördersumme läge damit nach den Angaben von Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn während einer Ratssitzung Ende 2018 bei der Umsetzung aller Bausteine bei knapp 410.000 Euro. Die Gemeinde Lengerich müsste noch gut 363.000 Euro beisteuern. "Das ist sicher eine stolze Summe für ein allerdings auch wichtiges und innovatives Projekt. Die Aufenthaltsqualität im Park wird dadurch enorm gesteigert und viele Familien werden sich anschließend dort sicher noch wohler fühlen", hatte Lengerichs Bürgermeister Gerd Wübbe ergänzt.

Gartenbauarbeiten

Ausgeschrieben werden laut dem aktuellen Ratsbeschluss jetzt die Garten- und Landschaftsbauarbeiten für den Bereich des aktuellen Bürgerparks in Höhe von geschätzt knapp 400.000 Euro und im neuen Meditationsgarten von gut 102.000 Euro. Unter anderem sollen die Wege neu gepflastert, neue Bänke, Mülleimer und Fahrradständer sowie Hinweis- und an markanten Stellen Infoschilder aufgestellt werden.

Ehemaliger Burgstandort soll gezeigt werden

Weiterhin ist an der Wasserfläche des ehemaligen Burggrabens der Bau einer Steganlage, ein Soccerfeld mit Bandensystem und einer Netzanlage, eine teilweise neue Bepflanzung sowie die Markierung des Standortes der früheren Burganlage durch Platzhalter und eventuell Glasausschnitte, die den Blick auf Mauerreste freigeben, geplant. Wissenschaftliche Untersuchungen zum ehemaligen Burgstandort sind inzwischen abgeschlossen worden.

Neue Remise neben dem Torhaus

Ebenfalls einstimmig stimmten die Ratsmitglieder für die Ausschreibung der Arbeiten für den geplanten Bau einer Remise neben dem historischen Torhaus. Dort sollen unter anderem die Sitzmöbel vom Heimatverein gelagert sowie kleinere Veranstaltungen durchgeführt werden. Entstehen soll dort auch eine behindertengerechte WC-Anlage. Die Brutto-Baukosten werden aktuell auf gut 78.000 Euro geschätzt.

Baubeginn Mitte September?

Die Ausschreibung und die Vergabe beider Arbeiten sollen laut Lühn bis Ende August durchgeführt werden: "In diesem Fall könnten wir etwa Mitte September mit der Umsetzung beider Maßnahmen beginnen." Zudem beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig, für knapp 41.000 Euro 20 Leuchten vom Typ Trilux 9821 anzuschaffen und aufstellen zu lassen – ohne Abdeckung steht dieser Lampentyp aktuell bereits an der historischen Eichenallee.

