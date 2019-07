Bawinkel. Der Spielplatz am Kiefernweg in Bawinkel bleibt in voller Größe erhalten, wird laut einstimmigem Ratsbeschluss saniert und eventuell zu einem Treffpunkt für alle Generationen umgestaltet. Zuvor hatten sich 121 Anlieger gegen die dort geplante Einrichtung von zehn Parkplätzen ausgesprochen.

Eingebunden wird der Erhalt des Spielplatzes in neue Überlegungen, wie die laut Bawinkels Bürgermeister Adolf Böcker "teilweise chaotische Parksituation" vor der örtlichen Kita im benachbarten Prinzenweg gelöst werden kann: "Die dortigen Anlieger sind von der Situation genervt, was nachvollziehbar ist. Die Einrichtung ist aber stetig größer geworden und immer mehr Eltern bringen ihre Kinder morgens mit dem Auto zur Kita und fahren anschließend direkt weiter zur Arbeit."

Spielplatz wird neu gestaltet

Daher ist nach Aussage von Ratsmitglied Franz Pleus die Idee entstanden, im hinteren Teil des nahe gelegenen und sehr langen Spielplatzes am Kiefernweg zehn Parkplätze für Mitarbeiter der Kita einzurichten, der verbleibende Spielplatz sollte aufgewertet werden. "Eine komplette Schließung war aber nie geplant, wir wollten durch diese Maßnahme aber den Stressfaktor im Prinzenweg verringern", ergänzte Ratsherr Jens Schönbach. Man habe vor wenigen Tagen auf der Bereisung aller Spielplätze durch die Mitglieder des Jugend-, Sport- und Familienausschusses aber den Wunsch der Anlieger nach Erhalt des kompletten Platzes aufgenommen: "Die Baupläne sollen vorerst nicht umgesetzt werden. Im Zuge der laufenden Überlegungen in Bezug auf unsere Kita müssen wir aber dringend auch ein neues Parkkonzept erstellen."





Vielmehr soll der Spielplatz deutlich aufgewertet und die teilweise aus den 1970er-Jahren stammenden Geräte entfernt, eine neue Doppelschaukel und ein neuer Mülleimer aufgestellt, das Karussell überarbeitet und der Sandkasten aufgefüllt werden. Laut Bürgermeister Böcker sollte man im Zuge dieser Maßnahmen auch darüber nachdenken, den Platz zum benachbarten Marienheim hin zu öffnen und in diesem Bereich weitere Sitzgelegenheiten zu schaffen: "Dann kann das ein Platz für alle Generationen werden."

Knapp 40 Zuhörer bei der Ratssitzung

"Es wäre schön, wenn in einer Aktion der Anwohner dann auch das Unkraut im Sandkasten entfernt werden könnte. Die Pflege ist dort in letzter Zeit nicht so gut gelaufen wie auf unseren anderen Plätzen", plädierte Ratsherr Pleus für eine künftig wieder stärkere Einbindung der Anwohner. "Und wenn alle mithelfen, die am Montag die Unterschriften für den Erhalt übergeben haben, ist das doch auch schnell erledigt", ergänzte Schönbach.





Für weitere generelle Überlegungen zur Kita-, Park- und Spielplatzsituation in diesem Quartier sprach sich auch SPD-Ratsmitglied Frank Surmann aus: "Klar ist, dass diese Siedlung einen Spielplatz benötigt. Ob der auch in drei Jahren an dieser Stelle ist oder es ein Mehrgenerationenplatz sein wird, kann heute aber noch niemand sagen."

Geschwingkeitsmessungen im Prinzenweg?

Weiteres Thema der von knapp 40 Bürgern interessiert verfolgten Ratssitzung im Saal Müter war neben der Parkplatzsituation vor der Kita auch die dort von vielen Autofahrern zu hohen Geschwindigkeiten. Laut Bürgermeister Böcker soll in der kommenden Woche in diesem Bereich der dritte Straßenhuckel installiert werden. Einige Bürger sprachen sich in der Einwohnerfragestunde auch dafür aus, die Straße für Gewerbetreibende zu sperren oder dort Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. "Es muss sich dort auf jeden Fall etwas tun", erklärte eine Bürgerin.

Einstimmig sprach sich der Rat schließlich für die Maßnahmen auf dem Spielplatz und für generelle Überlegungen zu den Verkehr beruhigenden Maßnahmen und zu einem Parkplatzkonzept aus. CDU-Ratsherr Schönbach sprach sich zudem für die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes aus.