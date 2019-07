Bawinkel. Rund 11.000 Pkw und Lkw fahren täglich auf der B 213 mitten durch Bawinkel. Mittelfristig soll eine Umgehungsstraße den Verkehr westlich am Ort vorbeiführen. Reinhold Hilbers unterstützt diese Pläne. Dies erklärte der niedersächsische Finanzminister jetzt bei einem Besuch der Gemeinde.

Pläne für eine solche Umgehungsstraße gibt es dabei schon lange. Sehr lange. Im Vorfeld der Fortschreibung des sogenannten Bundesverkehrswegeplanes für 2016 bis 2030 haben die Gemeinde Bawinkel und die Samtgemeinde Lengerich die Planungen schließlich intensiviert, um dort eine Höherstufung des Projektes zu erreichen. Sie haben auf eigene Kosten für rund 40.000 Euro eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen lassen. Und mit rund 20.000 Euro schlugen die Planungen für die anschließende Änderung des Flächennutzungsplanes zu Buche.





Der Erfolg dieser Planungen zeigte sich 2016, als das Projekt im aktuellen Bundesverkehrswegeplan mit dem Status "vordringlicher Bedarf" versehen wurde. Bawinkel Bürgermeister Adolf Böcker sprach seinerzeit auch von "einem ganz tollen Nachricht für die weitere Entwicklung des Ortes". Denn auch im Bundesverkehrswegeplan 2003 bis 2015 war die Ortsumgehung Bawinkel bereits vermerkt – allerdings noch im nahezu chancenlosen Status "weiterer Bedarf".

"B 213 eine wichtige Verkehrsader"

"Die Gemeinde ist mit ihren Planungen für die Ortsumgehung sehr weit, das ist ein sehr gutes Signal", lobte denn auch der aus Lohne stammende Finanzminister Hilbers bei seinem Besuch. Zudem sei die Bundesstraße 213 eine wichtige Verkehrsader von der deutsch-niederländischen Grenze bei Nordhorn in Richtung Bremen. So fuhren bereits 2012 täglich bereits rund 10.800 Fahrzeuge, darunter 1500 Lkw, auf der B 213 durch Bawinkel. Hilbers: "Die zwei Schwachpunkte südlich von Lohne und in Bawinkel sollten möglichst zeitnah behoben werden." Daher wolle er sich in Hannover gemeinsam mit seinem Landtagskollegen Bernd-Carsten Hiebing auch für das Bauprojekt einsetzen und dafür unter anderem ein Gespräch mit dem zuständigen Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann führen.





Problem dabei ist laut dem Leiter des Geschäftsbereiches Lingen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Klaus Haberland, dass trotz der im Bundesverkehrswegeplan bis 2030 für das Land vorgesehenen Rekordsumme von 8,4 Milliarden Euro bereits nahezu alle Mittel für Autobahn- und bereits laufende Bundesstraßenprojekte verplant seien: "Und in der dritten Tranche stehen im Land noch einige Projekte vor Bawinkel." Man müsse daher Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten, erklärte der Finazminister dazu: "Der gute Planungsstand in Bawinkel kann dabei helfen."

Anzeige Anzeige

Geringe Kapazitäten in Planungsbüros

Ein weiteres Problem seien die nach Aussage von Haberland im Land durch die derzeit ungewöhnlich zahlreichen Bau- und Modernisierungsprojekte nahezu komplett ausgeschöpften Planungskapazitäten. Bei "grünem Licht" für die Ortsumgehung würde Haberland die Planungen aber anlaufen lassen, erklärte der Behördenchef. Zahlreiche Vorplanungen und Bürgerbeteiligungen seien aber noch nötig, auch nach dem grünen Licht würden bis zum Baubeginn sicher noch etwa acht Jahre vergehen. Dies ist laut Lengerichs SG-Bürgermeister Matthias Lühn eine für die Gemeinde und Samtgemeinde wichtige Aussage: "Denn wir wollen nach dem Bau der Umgehung die Bawinkeler Ortsdurchfahrt mit Fördermitteln aus dem noch zu beantragenden Dorfentwicklungsprogramm anpassen und neu gestalten."